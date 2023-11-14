Sürgünde vatan özlemiyle geçen 79 yıl: Acı ilk günkü gibi taze

SSCB lideri Josef Stalin, 20 Eylül 1944'te, Gürcistan'ın Türkiye sınırında bulunan Ahıska'da yaşayan Türkleri ülkesinin başka bölgelerine yerleştirmeyi öngören bir kararname imzaladı.O dönemde yaklaşık 40 bin Ahıskalı erkek cephede Nazi Almanyası'na karşı savaşırken, Sovyetler Birliği Halk Komiseri Lavrentiy Beriy, 14-15 Kasım'da 20 bin kişilik bir güçle Stalin'in emrini yerine getirmek için Ahıska'ya operasyon başlattı.Bazı kaynaklara göre, 3-10 gün süren operasyonda 86 bin-116 bin Ahıska Türkü aceleyle ve silah zoruyla evlerinden alınarak, kirli ve soğuk yük vagonlarına bindirildi. Aralarında yaşlı, kadın ve çocukların bulunduğu Ahıskalıların, erzak veya herhangi bir eşyalarını almalarına da izin verilmedi.Ağır kış şartlarında derme çatma vagonlarda bir ay süren yolculuğun ardından trenlerin son durağı, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan toprakları oldu.Yaklaşık 17 bin Ahıska Türkü, açlık, soğuk ve hastalık nedeniyle yolculuk sırasında hayatını kaybetti. Cenazeler ya vagonlardan atılmak zorunda bırakıldı ya da istasyonların yakınlarında defnedilmesine izin verildi.Bugün Kırgızistan'da yaşayan 82 yaşındaki Hanım Hasratova, "Biz Özbekistan'a getirildik. Vagonda hastalanan bir kardeşim yaşamını yitirdi. Baba 2 yıl sonra vefat etti. Biz yetim kaldık" diye konuştu.Latif Bayogliyev de sürgünü 2 yaşındayken yaşadığını ifade ederek, "Herkese vatan lazım. Ahıska ana yurdumuzdur" dedi.Dünyanın 9 ülkesinde yaşayan Ahıskalıların sürgün acısı hiç dinmedi. Ahıskalılar, her yıl 14 Kasım sürgün günü dolayısıyla, sürgün sırasında ve sonrasında yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okuyor ve dua ediyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sürgünün 79'uncu yıldönümünü hüzünle yâd ettiğini belirterek, "Bu büyük zulüm esnasında hayatını kaybeden yaklaşık 20 bin kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ahıska Türkü kardeşlerimizin haklarını her platformda savunmayı sürdüreceğiz" dedi. Koray TAŞDEMİR