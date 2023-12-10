Sürgünden sürgüne...

Siyonist İsrail rejimi daha önce 'güvenli' diyerek kuzeyden güneye sürdüğü sivilleri bu kez sahil kıyılarına ya da Refah'a doğru itiyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Kampı ve Refah'a düzenlediği bombalı saldırıda 9 kişi daha yaşamını yitirdi. İsrail askeri araçları Nasır Hastanesi'nin yakınlarına ilerlemeye devam etti. Filistin Olimpiyat Komitesi ise "7 Ekim'den bu yana 64 sporcu ve sporla ilgili yetkili öldürüldü" açıklamasını yaptı. BBC'ye konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü, yaşanan felaketi "Tek duyduğumuz hava saldırıları…" sözleriyle anlattı.