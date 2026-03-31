Surinam’ın eski Devlet Başkanı Santokhi yaşamını yitirdi

Surinam'ın eski Devlet Başkanı Chandrikapersad Santokhi, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Surinam’ın eski Devlet Başkanı Santokhi yaşamını yitirdi
AA

Surinam Devlet Başkanı Jennifer Geerlings-Simons, yaptığı açıklamada, eski Devlet Başkanı Chandrikapersad Santokhi'nin ölümünü duyurdu.

Geerlings-Simons, "(Santokhi'nin) Çeşitli kamu görevlerindeki hizmet yılları daima hatırlanacak." ifadelerini kullandı.

Santokhi'nin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Surinam’ın eski Devlet Başkanı Santokhi yaşamını yitirdi

"CHAN" LAKABIYLA TANINIYORDU

"Chan" lakabıyla da tanınan Santokhi, 2020-2025 yıllarında Güney Amerika ülkesinin Surinam'ın Devlet Başkanlığını yürüttü.

Santokhi, 2005-2010 döneminde ise Adalet Bakanlığı yapmıştı.

