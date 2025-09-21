Suriye 58 yıl sonra BM kürsüsünde

Suriye'nin uluslararası diplomatik hamleleri hızlandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 1967'den bu yana Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkacak ilk Suriye lideri olacak. Bu tarihi konuşma, 58 yıl sonra gerçekleşen ilk devlet başkanı düzeyindeki temsil olma özelliğini taşıyor. Cumhurbaşkanı Şara, New York'taki BM görüşmelerinin yanı sıra, çeşitli temaslarda bulunacak. Ziyaret sırasında Şara'ya, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani ve BM Daimi Temsilcisi İbrahim el-Olabi eşlik ediyor. Bu önemli adımın bir parçası olarak, 2014'te kapatılan Washington'daki Suriye Büyükelçiliği binası da yeniden açıldı. Dışişleri Bakanı Şeybani, binada yeni Suriye bayrağını göndere çekti. Bakan Şeybani, bu olayın "Suriye'nin uluslararası alandaki meşruiyetinin ve diplomatik varlığının teyidi" olduğunu söyledi.

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurul'unda yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapılan oturum, bu yıl 23 Eylül'de başlayacak.