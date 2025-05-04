Suriye Azerbaycan hattında diplomasi trafiği
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, başkent Şam'a gelen Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Şam'da resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Samir Şerifov ve beraberindekileri Halk Sarayı'nda kabul etti.
Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve ticari konuların ele alındığı öğrenildi.
Şerifov başkanlığındaki heyette Azerbaycan hükümetinden bazı bakan yardımcıları yer aldı.