Suriye bayrağı Londra’da göndere çekildi

Büyükelçilik binası önünde toplanan ve ellerinde ülkesinin bayraklarını taşıyan çok sayıda Suriyeli de tezahürat yaparak bu ana tanıklık etti.

"SURİYE ÖZGÜR KİMLİĞİYLE DÜNYAYA GERİ DÖNÜYOR"

Şeybani, bayrak çekme töreninin ardından X platformundan yaptığı paylaşımda, "Esed'in kimyasal rejiminin yıllarca dayattığı izolasyonun ardından, bugün Londra'daki Suriye Büyükelçiliğini yeniden açıyoruz. Suriye, özgür kimliğiyle dünyaya geri dönüyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçilik binası önünde bu ana tanıklık edenlerden Sammy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Ben burada doğdum ama ilk kez Suriye'ye birkaç ay önce gittim. Bugüne şükürler olsun." dedi.

Elinde Suriye bayrağı motifli atkı taşıyan Ramsa da çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Suriye halkı bu anı çok uzun zamandır bekliyordu. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok mutluyum." diye konuştu.