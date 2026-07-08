Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre Şara ile beraberindeki heyet, Nato Zirvesi kapsamında Tom Barrack başkanlığındaki ABD Kongresi üyelerinden oluşan heyetle görüştü.

Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, BM Daimi Temsilcisi İbrahim el-Ulabi, Dışişleri Bakanlığı ABD Daire İşleri Sorumlusu Saad Barud hazır bulundu.

ABD tarafında ise Demokrat Parti'den Senato Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Senatör Jeanne Shaheen ile Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham gibi önemli isimler yer aldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör