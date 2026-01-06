Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman telefonda görüştü

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ekonomik kalkınma ve yatırım alanlarında ikili iş birliğini geliştirmenin yolları ele alındı.

Taraflar ayrıca, bölgesel gelişmeleri ve ortak ilgi alanına giren çeşitli konuları da değerlendirdi.