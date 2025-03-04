Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail'e tepki: Bölge barışını tehdit ediyor
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail'in 1967'de Golan Tepeleri'ni işgal etmesinden bu yana Suriye halkının haklarını ihlal etmeyi bırakmadığını belirterek, "İsrail'in Suriye'deki ihlalleri tüm bölge barışını tehdit ediyor. İsrail'in ihlalleri, bu tehditler karşısında birlik olmamızı gerektiriyor." dedi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mısır'ın başkenti Kahire'de katıldığı Filistin konulu Arap Birliği Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Gazze planına ve İsrail'e sert tepki gösterdi. "Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik çağrılar Arap milletine yönelik bir tehdittir." diyen Şara, İsrail'in Suriye'deki ihlallerinin tüm bölge barışını tehdit ettiğini ifade etti.
"SURİYE BÖLGENİN GÜVENLİK VE İSTİKRARI İÇİN ÇALIŞACAK"
Şara, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Filistin konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinin Arap Birliğine dönüşünün, Suriye'nin bölgenin güvenlik ve istikrarını artırmak için çalışacağının göstergesi olduğunu söyledi.
TRUMP'IN GAZZE PLANINA TEPKİ: HEPİMİZ İÇİN BİR UYARI ALARMIDIR
Şara, "Bugün Filistin halkının kanının dökülmesi pahasına bölgenin haritasını yeniden çizmeye çalışan çözümleri dayatmaya yönelik yeni girişimlere şahit oluyoruz." dedi.
"Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik çağrılar Arap milletine yönelik bir tehdittir." diyen Şara, Filistinlilerin göçe zorlanma planlarını reddetti.
Şara, "Filistinlilerin yerinden edilmesi, Filistin halkını toprağından sökmeyi amaçlayan geniş çaplı bir projenin çekirdeğini oluşturuyor." ifadesini kullandı.
Suriye Cumhurbaşkanı, "Bugün Gazze'de yaşananlar hepimiz için bir uyarı alarmıdır. Arap ülkeleri tutumlarını birleştirmeli ve Filistin halkına karşı sorumluluklarını üstlenmeli." diye konuştu.