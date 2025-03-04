Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan İsrail'e tepki: Bölge barışını tehdit ediyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail'in 1967'de Golan Tepeleri'ni işgal etmesinden bu yana Suriye halkının haklarını ihlal etmeyi bırakmadığını belirterek, "İsrail'in Suriye'deki ihlalleri tüm bölge barışını tehdit ediyor. İsrail'in ihlalleri, bu tehditler karşısında birlik olmamızı gerektiriyor." dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan İsrail’e tepki: Bölge barışını tehdit ediyor
AA

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Mısır'ın başkenti Kahire'de katıldığı Filistin konulu Arap Birliği Zirvesi'nde, ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Gazze planına ve İsrail'e sert tepki gösterdi. "Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik çağrılar Arap milletine yönelik bir tehdittir." diyen Şara, İsrail'in Suriye'deki ihlallerinin tüm bölge barışını tehdit ettiğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan İsrail’e tepki: Bölge barışını tehdit ediyor

"SURİYE BÖLGENİN GÜVENLİK VE İSTİKRARI İÇİN ÇALIŞACAK"

Şara, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Filistin konulu Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ülkesinin Arap Birliğine dönüşünün, Suriye'nin bölgenin güvenlik ve istikrarını artırmak için çalışacağının göstergesi olduğunu söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan İsrail’e tepki: Bölge barışını tehdit ediyor

TRUMP'IN GAZZE PLANINA TEPKİ: HEPİMİZ İÇİN BİR UYARI ALARMIDIR

Şara, "Bugün Filistin halkının kanının dökülmesi pahasına bölgenin haritasını yeniden çizmeye çalışan çözümleri dayatmaya yönelik yeni girişimlere şahit oluyoruz." dedi.

"Filistin halkının yerinden edilmesine yönelik çağrılar Arap milletine yönelik bir tehdittir." diyen Şara, Filistinlilerin göçe zorlanma planlarını reddetti.

Şara, "Filistinlilerin yerinden edilmesi, Filistin halkını toprağından sökmeyi amaçlayan geniş çaplı bir projenin çekirdeğini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı, "Bugün Gazze'de yaşananlar hepimiz için bir uyarı alarmıdır. Arap ülkeleri tutumlarını birleştirmeli ve Filistin halkına karşı sorumluluklarını üstlenmeli." diye konuştu.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan İsrail’e tepki: Bölge barışını tehdit ediyor

Gazze'deki duruma işaret eden Şara, "Gazze'ye yardım sağlamaya ve saldırılara son vermeye hazırız. Suriye halkı, kurtuluş ve adalet yolunda atılan her adımda Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır." dedi.

Filistin halkının topraklarına dönme ve kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediklerini vurgulayan Şara, İsrail'in Suriye halkının haklarını da ihlal etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan İsrail’e tepki: Bölge barışını tehdit ediyor

"İSRAİL BÖLGE BARIŞINI TEHDİT EDİYOR"

Suriye Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"İsrail, 1967'de Golan Tepeleri'ni işgal etmesinden bu yana halkımızın haklarını ihlal etmeyi bırakmadı. İsrail'in Suriye'deki ihlalleri tüm bölge barışını tehdit ediyor. İsrail'in ihlalleri, bu tehditler karşısında birlik olmamızı gerektiriyor."

Uluslararası topluma seslenen Şara, Suriye'nin güneyinden derhal çekilmesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Şara, ülkesinin 1974'te İsrail ile imzaladığı "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına" bağlı olduğunu belirterek, İsrail'in bu anlaşmayı görmezden gelmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan İsrail’e tepki: Bölge barışını tehdit ediyor

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde, buraya bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık'ta işgal etmişti.

İsrail birlikleri ardından işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

İki ülke arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile Golan Tepeleri'ndeki tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail hükümeti ise bir taraftan tampon bölge ve çevresindeki işgalin geçici olduğunu savunurken diğer taraftan Suriye'nin egemenliğine aykırı olarak güney bölgesinin silahsızlandırılmasını istiyor.