Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan İsrail’e tepki: Bölge barışını tehdit ediyor

Gazze'deki duruma işaret eden Şara, "Gazze'ye yardım sağlamaya ve saldırılara son vermeye hazırız. Suriye halkı, kurtuluş ve adalet yolunda atılan her adımda Filistinli kardeşlerinin yanında olacaktır." dedi. Filistin halkının topraklarına dönme ve kendi kaderini tayin etme hakkını desteklediklerini vurgulayan Şara, İsrail'in Suriye halkının haklarını da ihlal etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

"İSRAİL BÖLGE BARIŞINI TEHDİT EDİYOR" Suriye Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti: "İsrail, 1967'de Golan Tepeleri'ni işgal etmesinden bu yana halkımızın haklarını ihlal etmeyi bırakmadı. İsrail'in Suriye'deki ihlalleri tüm bölge barışını tehdit ediyor. İsrail'in ihlalleri, bu tehditler karşısında birlik olmamızı gerektiriyor." Uluslararası topluma seslenen Şara, Suriye'nin güneyinden derhal çekilmesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiğini vurguladı. Şara, ülkesinin 1974'te İsrail ile imzaladığı "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşmasına" bağlı olduğunu belirterek, İsrail'in bu anlaşmayı görmezden gelmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.