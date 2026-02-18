Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Ramazan kararnamesi: Ülkesinde genel af ilan etti

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yayımladığı kararnameyle genel af ilan etti.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 22:01

Cumhurbaşkanı Şara, ramazan ayına girerken genel af kararnamesi yayınladı. Kararnameye göre müebbet hapis cezaları, 20 yıl süreli hapis cezasına indirilecek, geçici ağır hapis cezalarının ise yarısı affedilerek, kabahatler ile bazı suçlarda verilen cezaların tamamı kaldırılacak.

BİRÇOK SUÇ AF KAPMASINA GİRDİ Genel af kararnamesiyle, kaçakçılık suçları, belirli bilişim suçları, döviz bürolarına ilişkin düzenlemeler ile Suriye lirası dışında işlem yapılmasına ilişkin yasa kapsamındaki bazı suçlar affa dahil edildi. Silah ve mühimmat suçlarında, silahların kararın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yetkili makamlara teslim edilmesi şartıyla cezanın tamamı affedildi. Kaçırma suçlarında ise mağdurun gönüllü ve karşılıksız serbest bırakılması ve belirlenen süre içinde teslim olunması şartı getirildi.