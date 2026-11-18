Suriye de Mekke İttifakı’na katılabilir mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile görüştü. Fidan, şu açıklamalarda bulundu: "Türkiye-Suriye Üniversitesi'nin Şam'da kurulması konusunda mutabakata varıldı. İsrail komşularına zarar vermek suretiyle kendi güvenliğini sağlayamayacağını artık idrak etmeli ve bu politikadan vazgeçmeli. Mekke savunma ittifakına yakın ilgi barış odaklı çalışmalarımızın bölgede yaratabileceği olumlu etkinin açık bir göstergesidir." Fidan "Mekke İttifakı'na katılımlar isteriz. Bölgesel sahiplenme anlayışımızın benimsenmesi önemli" dedi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de "Suriye'nin istikrarı, Ortadoğu'nun istikrarının temel taşıdır. Türkiye ise bu yapının inşasında vazgeçilmez bir ortaktır" şeklinde konuştu.