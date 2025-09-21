Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara, ABD’ye ziyaret gerçekleştirecek

Suriye Devlet Başkanlığı Medya Ofisi, Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklamada, Eş-Şara'nın New York şehrinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 80'inci toplantısına katılmak üzere ABD'ye geleceği belirtildi. Eş-Şara'nın 5 gün sürecek ziyareti kapsamında ABD'li yetkililer ve Suriye kökenli ABD'lilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

SURİYE DIŞİŞLERİ BAKANI ŞEYBANİ DE ABD'YE GELMİŞTİ

Suriye Dışişleri Bakanı Ahmed Hasan Şeybani de geçtiğimiz perşembe günü ABD'nin başkenti Washington'a gelmişti. Şeybani, "25 yıl aradan sonra bir Suriye Dışişleri Bakanı'nın ABD'ye düzenlediği ilk ziyaret" olarak nitelendirilen resmi ziyareti kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Christopher Landau ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın yanı sıra ABD Hazine Bakanlığı'ndan yetkililerle bir araya gelmişti. Suriyeli Bakan'ın ABD'li yetkililerle görüşmesinde, İsrail-Suriye ilişkileri, bölgedeki ekonomik atılımlar ve terörle mücadele konusundaki başlıkları ele alınmıştı.

"SURİYE GERİ DÖNÜYOR"

Şeybani görüşmenin ardından Suriye'nin Washington'daki Büyükelçiliği'nde Suriye bayrağını göndere çekmişti. Şeybani açıklamasında, "Bu tarihi bir an. Şehitlerimizi, kayıp ve yaralı ailelerini, Suriye'nin burada görülebilmesi için fedakarlık yapanları unutamayız. Onlarca yıllık bir aradan sonra Suriye Arap Cumhuriyeti bayrağı, Washington'daki büyükelçiliğimizde dalgalanıyor. Gurur ve onurla, direnen bir halkı ve yıkılmamış bir vatanı temsil ediyorum. Suriye geri dönüyor" demişti.