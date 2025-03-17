Suriye Devrimi’nin yıldönümünde Erdoğan’a teşekkür

Suriye Devrimi'nin 14. yılı birçok kentte coşkuyla kutlandı. İftar sonrasında on binlerce kişi, başkent Şam'ın simge noktası Emevi Meydanı'nda toplandı. Hama, Humus, Lazkiye ve Halep illerinin merkezi noktalarında da binlerce kişi bir araya geldi. Devrim şarkılarının hep birlikte söylendiği etkinlikte Suriyeliler, havai fişek ve ışık gösterimi eşliğinde büyük mutluluk yaşadı. Halep'te Sadullahcabri ile Lazkiye'de Şehitler Meydanı'na halk ellerinde Suriye devrim bayraklarıyla akın etti. Kutlamalara katılan Ömer Şahrur, zafere ulaşmaları için yardım eli uzatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı halk ayaklanması 15 Mart 2011'de başlamıştı. Rejim, barışçıl gösterilerle reform talep eden vatandaşlara baskı ve zulümle cevap vererek ülkeyi iç savaşa sürüklemişti.