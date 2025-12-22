Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani: SDG, 10 Mart mutabakatına ilişkin ciddi bir irade ortaya koymadı
Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, terör örgütü SDG'nin 10 Mart mutabakatına ilişkin herhangi bir irade ortaya koymadığını belirterek, "SDG somut bir adım atmadı ve oyalama politikası izlliyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Şam'daki Halk Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin 10 Mart mutabakatını uygulamadığını belirtti.
"HERHANGİ BİR İRADE GÖRMEDİK"
"(Kuzeydoğunun entegrasyonu) Malesef SDG'den herhangi bir irade görmedik." ifadesini kullanan Şeybani, SDG'nin somut bir adım atmadığını ve oyalama politikası izlediğini kaydetti.
GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türk heyetiyle yaptığı görüşmelerde, başta ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması olmak üzere ekonomik ve ticari işbirliği, istihbarat ve askeri işbirliğinin güçlendirilmesi ile mültecilerin geri dönüşü konularının ele alındığını söyledi.
Görüşmelerde ayrıca terörizmle mücadele, DEAŞ ile mücadele, örgütün Suriye'de yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi ve kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin ortak bir vizyon geliştirilmesi başlıklarının da görüşüldüğünü belirten Şeybani, bu alanlarda eşgüdümün artırılmasının önemine dikkati çekti.
"SDG SOMUT BİR ADIM ATMADI"
Suriye'de entegrasyon sürecine de değinen Şeybani, 10 Mart'ta imzalanan anlaşmanın, Suriye'nin ulusal bütünlüğünü güçlendirme ve ülke topraklarını diyalog, ortak kaygıların anlaşılması ve medeni yöntemlerle birleştirme iradesini açık şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.
Ancak geçen süre zarfında ve bugün itibarıyla SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin söz konusu anlaşmayı hayata geçirme konusunda gerçek ve ciddi bir irade ya da somut bir adım attığının görülmediğini, aksine sistematik bir oyalama sürecinin yaşandığını dile getirdi.