Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani: SDG, 10 Mart mutabakatına ilişkin ciddi bir irade ortaya koymadı

"(Kuzeydoğunun entegrasyonu) Malesef SDG'den herhangi bir irade görmedik." ifadesini kullanan Şeybani, SDG'nin somut bir adım atmadığını ve oyalama politikası izlediğini kaydetti.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Türk heyetiyle yaptığı görüşmelerde, başta ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması olmak üzere ekonomik ve ticari işbirliği, istihbarat ve askeri işbirliğinin güçlendirilmesi ile mültecilerin geri dönüşü konularının ele alındığını söyledi.

Görüşmelerde ayrıca terörizmle mücadele, DEAŞ ile mücadele, örgütün Suriye'de yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi ve kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin ortak bir vizyon geliştirilmesi başlıklarının da görüşüldüğünü belirten Şeybani, bu alanlarda eşgüdümün artırılmasının önemine dikkati çekti.