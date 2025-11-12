Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani İngiltere'ye gidiyor
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İngiltere'de bazı yetkililerle bir dizi görüşme gerçekleştirmek için bugün Londra'ya resmi ziyaret gerçekleştiriyor.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi, Bakan Esad Hasan Şeybani'nin resmi temaslarda bulunmak üzere İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirdi.
Ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeleri ele alma amacı taşıdığı belirtildi.