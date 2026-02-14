Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Münih’te Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı ile görüştü

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane ile bir araya geldi.

KONFERANS ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Suriye Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ile Akane arasındaki görüşme Münih Güvenlik Konferansı oturumları arasında gerçekleştirildi. Tarafların özellikle geçiş dönemi adaleti başlıkları üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.

Görüşmede ayrıca, savaş suçlarından sorumlu kişilerin hesap vermesi ve mağdurların haklarının güvence altına alınmasına yönelik konuların ele alındığı ifade edildi.