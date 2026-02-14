Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Münih’te Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı ile görüştü
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane ile bir araya geldi. Kritik görüşmede geçiş dönemi adaleti, savaş suçları ve mağdur hakları masaya yatırıldı.
KONFERANS ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME
Suriye Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, Şeybani ile Akane arasındaki görüşme Münih Güvenlik Konferansı oturumları arasında gerçekleştirildi. Tarafların özellikle geçiş dönemi adaleti başlıkları üzerinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunduğu bildirildi.
Görüşmede ayrıca, savaş suçlarından sorumlu kişilerin hesap vermesi ve mağdurların haklarının güvence altına alınmasına yönelik konuların ele alındığı ifade edildi.