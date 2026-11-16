Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet Türkiye'yi ziyaret edecek

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriyeli yetkililerden oluşan heyet yarın Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve beraberindeki heyet Türkiye’yi ziyaret edecek
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Suriye Dışişleri Bakanı ve beraberindeki heyet, Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriyeli diğer yetkililerden oluşan heyetin 17 Kasım 2026 tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyuruldu.


SURİYELİ HEYETTEN, TÜRKİYE'YE ÇALIŞMA ZİYARETİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriyeli diğer yetkililerden oluşan heyet, 17 Kasım 2026 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir."

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TÜRKİYE #ESAD HASAN ŞEYBANİ #SURİYE

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