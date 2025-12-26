Suriye Dışişleri Bakanlığı: ’Humus’ta camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz’

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, camiye yerleştirilen bombanın namaz esnasında patlatıldığı, saldırı sonucu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığı belirtildi. Saldırının, insani ve ahlaki değerlere yönelik açık bir saldırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, saldırının Suriye halkı arasında güvenlik ve istikrarı bozmayı, kaos ve panik yaratmayı amaçladığı kaydedildi. Bu eylemin, ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik "başarısız girişimler zincirinin bir parçası" olduğu vurgulandı.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Suriye'nin terörle mücadelede kararlı olduğu belirtilen açıklamada, bu tür saldırıların devletin güvenliği sağlama, vatandaşları koruma ve saldırının faillerini adalet önüne çıkarma yönündeki çabalarını asla engelleyemeyeceği ifade edildi.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.