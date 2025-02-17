Suriye Diyalog Konferansı’nda terör örgütü YPG’ye yer yok

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kararıyla kurulan Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi'nin düzenlenmesi için çalışmalar başladı. Komite Sözcüsü Hasan Dığeym, Anadolu Ajansı'na konuştu. Dığeym, "SDG'nin (PKK/YPG) askeri kanadı gibi siyasi kanadı (PYD) da feshedilmelidir. SDG'nin siyasi ve askeri kanatları birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu için askeri kanadı feshedilirse siyasi kanadı da otomatik olarak feshedilmiş sayılır" dedi. Sözcü Hasan Dığeym, konferans sürecine terör örgütü PKK/YPG'nin SDG veya PYD adı altında dahil edilmeyeceğini belirtti.