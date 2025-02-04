Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Şara konuştu: PKK/YPG ile fikir ayrılığımız var!

"PKK/YPG İLE FİKİR AYRILIKLARI VAR"

Suriye'yi kadro kotasından kurtarmaya çalıştığını da dile getiren Şara, bu konuda da "liyakatin kriter olacağına" dikkat çekti. Şara, "Saldırganlığı önlemeye çalışan grupların büyük şehirlere ve kasabalara girme biçimi ve disiplini, iç barışı korudu ve herkese güven verdi. İç barış açısından güvenli bir limana ulaştık ve Suriye devleti, en azından tüm mezhepler için bir güvence teşkil ediyor." dedi. Önceliklerinin, silahların kontrol altına alınarak devletin elinde toplanması olduğunun altını çizen Şara, herkesin Suriye'nin birliğine vurgu yaptığını ve herhangi bir parçasının bölünmesini reddettiğini söyledi. Ahmed Şara, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile görüşmeler yapıldığını ancak fikir ayrılıklarının bulunduğunu söyledi. Şara, "Kuzeydoğu Suriye sorununu çözmek için SDG (PKK/YPG) ile görüşmeler yapılıyor. SDG, silahın yalnızca devletin elinde olmasını kabul etmeye hazır olduğunu gösterdi, ancak bazı detaylarda fikir ayrılıkları bulunuyor." diye konuştu. Suriye ordusunun sadakatinin daha önce belirli bir aileye ait olduğunu vurgulayan Şara, bugün tüm Suriyeliler için ulusal bir ordu oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Şara, "Rejimin devrilmesinden iki veya üç hafta sonra Batılı bir subayla görüşmemizde, subay diplomatik tavrı bir tarafa bırakarak ayağa kalktı ve şunları söyledi: 'Savaş sürecini uydu ve insansız hava araçlarıyla izledim. Burada, askeri bilimler açısından büyük bir akademi var ve biz bu akademide öğrenci olmalıyız.' Daha sonra göğsünden bir madalya çıkarıp bana hediye etti." ifadelerini kullandı.

"EKONOMİYİ YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ"

Ülke içinden ve dışından uzmanlarla geniş bir ekonomi ekibinin kurulduğunu aktaran Şara, bu ekibin, on yıllık bir ekonomik politika geliştirmek için çalıştığını kaydetti. Şara, "Sistemin vatandaşı etkileyen birçok olumsuzluğu var. Suriye'de ekonomiyi yeniden yapılandıracağız ve yolsuzluktan kurtulacağız." dedi. Ekonomik kurumların reforma ihtiyaç duyduğuna işaret eden Şara, "Suriye'de serbest piyasa ve yatırımın kolaylaştırılması birçok iş fırsatı sağlıyor. Uygun yatırım ortamı ve yasalar dahil bunun için gerekli bileşenlerinin sağlanması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"ESKİ REJİM SURİYE'Yİ CAPTAGONUN EN BÜYÜK ÜRETİCİSİ HALİNE GETİRDİ"

Şara, Esed rejiminin, Lübnan'daki iç savaşı körüklediğini ve iktidarı bölerek tüm tarafların kendisine ihtiyaç duymasını sağladığını belirterek, "Eski rejim, Suriye'yi captagonun en büyük üreticisi ve ihracatçısı haline getirdi." dedi. Ahmed Şara, ayrıca devrik rejim döneminde İranlı milislerin varlığının, tüm bölgeyi tehdit ettiğini ifade etti.