Suriye güçleri Kamışlı’da

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında, güvenlik güçleri, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Kamışlı ilçe merkezine girdi. Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, YPG'nin işgali altındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesine giriş yaptı. Yaklaşık 20 askeri araçtan ve 100 güvenlik mensubundan oluşan konvoy, bölge halkının sevinç gösterileriyle karşılandı. Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, dün Haseke kent merkezine ve Halep'in Aynelarab ilçesine bağlı Şuyuk köyüne girmişti.