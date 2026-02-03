Suriye güçleri Kamışlı'ya girdi! "Bölgeden ayrılmayacağız"

Söz konusu askeri hareketlilik, Şam yönetimi ile SDG arasında varılan uzlaşma çerçevesinde gerçekleşti. imzalanan metnin gereği olarak harekete geçen güvenlik güçleri, ilçe merkezindeki noktalara ulaştı.

Gelişmenin yaşandığı Kamışlı ilçesi, Suriye'nin kuzeydoğu hattında Mardin'in Nusaybin ilçesine sınır konumda bulunuyor. Öte yandan, Suriye güçleri dün Kobani ve Haseke'ye girerek kontrolü sağlamıştı.

"TESLİM ALINAN BÖLGELERDEN AYRILMAYACAĞIZ"

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, hükümet güçlerinin terör örgütü YPG'den teslim aldığı bölgelerde halkın "kendilerini sevinçle karşıladığını" ve güvenlik güçlerinin artık buralardan ayrılmayacağını belirtti.

Nureddin Baba, Kamışlı ilçesinin girişinde basına yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve YPG arasında yapılan mutabakat gereği pazartesi günü güvenlik güçlerinin Haseke kent merkezinde, bugün de Kamışlı ilçesinde konuşlandığını ifade etti.

"KONU ÇÖZÜME KAVUŞTURUCALAK"

Terör örgütü YPG'nin önceden işgal altında tuttuğu, Rusya'nın çekildiği askeri hava üssü ve bölgedeki kritik petrol kuyularının teslimine ilişkin soruyu yanıtlayan Baba, "Taraflar arasındaki anlaşmada planlandığı takvime uygun şekilde Kamışlı hava üssü, petrol kuyuları, hükümet binalarının halka hizmet için Suriye yönetimince teslim alınacağını" anlattı.

YPG saflarındaki yabancı unsurlara ilişkin de Suriyeli Sözcü, "siyasi görüşmeler sonucunda ortaya çıkan anlaşma sonucunda bu konunun çözüme kavuşturulacağını" dile getirdi.