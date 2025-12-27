Suriye halkı devlet desteğiyle kalkınıyor! Bir yılda 18 bin şirket kuruldu

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığına bağlı Şirketler Müdürlüğü, Esed rejiminin devrilmesinden sonra geçen bir yılda ülke genelinde kayıt altına alınan şirket sayısının 18 bin 23'e ulaştığını açıkladı. Yetkililer, şirket sayısındaki bu artışın, yeni hükümetin girişimcilere sunulan hizmetleri artırarak şirket kurma mevzuatını kolaylaştırma adımlarının sonucu olduğunu belirtti. Bu kapsamda Şirketler Müdürlüğünün, hizmetleri yeniden yapılandırılarak performansı artırması hedeflendi.

KALİTELİ VE ESNEK HİZMET SUNULDU

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında Şirketler Müdürlüğünü yeniden yapılandırarak faaliyete geçirmişti. Bununla birlikte yatırımcılara ve iş insanlarına sunulan hizmet daha esnek ve kaliteli hale getirildi.

SON ÇEYREKTE İVME KAZANDI

Bakanlık ayrıca, bu yılın başından eylül ayına kadar geçen 9 aylık sürede kayıt altına alınan şirket sayısının 11 bin 172'ye ulaştığını, bu veriler ışığında da yılın son çeyreğinde şirket kuruluş hızının artış gösterdiğini kaydetti.