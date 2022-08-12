‘Suriye halkıyla dayanışmamız sürecek’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafına yaklaşımına ilişkin basında yer alan haberler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafının başından beri, bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olduğunu belirterek "Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Belgrad'da Suriye Dışişleri Bakanı ile ayaküstü sohbetim oldu. Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım" demişti.
TÜRKİYE'YE DESTEK GÖSTERİSİ YAPILDI
SURİYE'NİN kuzeyinde
Özgür Suriye
Ordusu'nun
kontrolü altındaki
Azez'de
yaşanan çirkin
provokasyonun
ardından
dün Türkiye'ye
destek gösterileri
düzenlendi.
El Bab'da
cuma namazı
sonrasında
bir araya
gelen binlerce
kişi, Türk
bayrakları ile
Türkiye'ye
sevgi gösterisinde
bulundu.
Uğur YILDIRIM
/ SABAH