‘Suriye halkıyla dayanışmamız sürecek’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafına yaklaşımına ilişkin basında yer alan haberler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafının başından beri, bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olduğunu belirterek "Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Belgrad'da Suriye Dışişleri Bakanı ile ayaküstü sohbetim oldu. Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım" demişti.SURİYE'NİN kuzeyindeÖzgür SuriyeOrdusu'nunkontrolü altındakiAzez'deyaşanan çirkinprovokasyonunardındandün Türkiye'yedestek gösterileridüzenlendi.El Bab'dacuma namazısonrasındabir arayagelen binlercekişi, Türkbayrakları ileTürkiye'yesevgi gösterisindebulundu.Uğur YILDIRIM/ SABAH