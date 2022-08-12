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Haberler Dünya Haberleri ‘Suriye halkıyla dayanışmamız sürecek’
Giriş Tarihi: 13.8.2022

‘Suriye halkıyla dayanışmamız sürecek’

ANKARA
‘Suriye halkıyla dayanışmamız sürecek’
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafına yaklaşımına ilişkin basında yer alan haberler hakkındaki soruya yazılı cevap verdi. Bilgiç, Türkiye'nin Suriye ihtilafının başından beri, bu ülkedeki krize halkın meşru beklentileri doğrultusunda çözüm bulunması için en çok çaba harcayan ülke olduğunu belirterek "Suriye halkıyla dayanışmamız sürecektir" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Belgrad'da Suriye Dışişleri Bakanı ile ayaküstü sohbetim oldu. Muhalefetle Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım" demişti.

TÜRKİYE'YE DESTEK GÖSTERİSİ YAPILDI
SURİYE'NİN kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolü altındaki Azez'de yaşanan çirkin provokasyonun ardından dün Türkiye'ye destek gösterileri düzenlendi. El Bab'da cuma namazı sonrasında bir araya gelen binlerce kişi, Türk bayrakları ile Türkiye'ye sevgi gösterisinde bulundu. Uğur YILDIRIM / SABAH
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‘Suriye halkıyla dayanışmamız sürecek’
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