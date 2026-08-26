Suriye Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları eğitim uçuşu yaptı
Suriye Hava Kuvvetlerine ait iki savaş uçağı Lazkiye ilinde eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye Hava Kuvvetlerine ait Su-22 tipi iki savaş uçağı Lazkiye semalarında görüldü.
Eğitim amaçlı havalandığı öğrenilen savaş uçakları, bir süre sonra kalktıkları üslerine döndü.
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından İsrail, ülkenin askeri hava üslerine, pistlere ve savaş uçaklarının bulunduğu hangarlara çok sayıda saldırı düzenlemişti.
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