Suriye hükümeti ABD’nin çekildiği stratejik Tenef Üssü’nü teslim aldı

Son dönemde Suriye'deki ABD varlığı azaltılıyor. Ülkedeki yaklaşık bin ABD askerinin bulunduğu 8 üsten çekilmeler devam ediyor.

Suriye'deki bin ABD askeri 8 üsten Ürdün 'e çekilmeye devam ediyor. Son olarak Suriye'nin doğusundaki stratejik öneme sahip Al-Tanf askeri üssündeki birlikler Ürdün'e taşındı.

ABD ÜSSÜ TAMAMEN TERK ETTİ

ABD öncülüğündeki koalisyon, son 15 gün boyunca üsten ekipmanlarını tahliye etmeye başlamıştı. Çarşamba günü konvoylar üssü terk ederek Ürdün sınırını geçti. Çekilme tamamlandıktan sonra Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlı birlikler üsse giriş yaptı ve mevziler oluşturdu.

TENEF ÜSSÜ'NÜN STRATEJİK ÖNEMİ

Tenef Üssü, Suriye-Ürdün-Irak sınırlarının kesişim noktasında yer alıyor. 2016 yılından beri IŞİD'e karşı mücadelede kritik rol oynayan üs, koalisyonun en uzun süreli ve stratejik konumdaki tesislerinden biriydi. Bölge, İran destekli milislerin hareketlerini izleme ve engelleme amacıyla da kullanılıyordu.