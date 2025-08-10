Suriye hükümeti rest çekti! Paris’teki müzakerelere katılmayacak

Suriye hükümeti, ülkenin kuzeydoğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin düzenlediği sözde konferansa tepki gösterdi. Şam yönetimi, sözde konferansı "ulusal birliğe aykırı" ve "10 Mart Mutabakatı'nın ihlali" olarak nitelendirerek, Fransa'nın başkenti Paris'te yapılması planlanan bir sonraki müzakere turuna katılmama kararı aldı. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan hükümet yetkilisi, "devrik rejim dönemini canlandırmaya çalışan hiçbir ittifakın" yanında yer almayacaklarını ve SDG ile yeni görüşmelere katılmayacaklarını belirtti. Devletin yapısına ilişkin herhangi bir vizyonun güç ya da silah yoluyla dayatılmasını kesin bir dille reddettiklerini belirten yetkili, bu yapının ancak kalıcı bir anayasa ve tüm Suriyelilerin katılımıyla gerçekleştirilecek halk referandumu yoluyla belirlenebileceğinin altını çizdi.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, önceki günün Haseke ilinde Süveyda'dan Dürzi lider Hikmet el-Hecri, Alevi Yüksek Meclisi Başkanı Gazal Gaza ve SDG destekçisi Kürt "dini lider" Mürşid Maşuk Haznevi'nin katıldığı "adem-i merkeziyetçi" devlet talebiyle sözde konferans düzenlemişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı, 10 Mart anlaşmasının "tam olarak uygulanması konusunda" bir sonraki istişare görüşmelerinin Paris'te "en kısa sürede" yapılacağını açıklamıştı.