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Giriş Tarihi: 2.3.2023

Suriye ile deprem dayanışması

BETÜL USTA BETÜL USTA
Suriye ile deprem dayanışması
Türkiye'de büyük yaralar açan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, iç savaş nedeniyle harap durumda olan Suriye'de de büyük bir yıkıma neden oldu. Türkiye bir yandan kendi yaralarını sararken diğer yandan uluslararası yardımların Suriye'ye geçişine katkı sundu. Kullanılmaz hale gelen Cilvegözü sınır kapısına giden yollar onarıldı, Kilis'teki Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapıları kullanıma açıldı. Türk hava sahası da Suriye'ye insani yardım taşıyan uçaklara açık tutuluyor. Öte yandan Suriye rejiminin kontrolündeki bölgelere yardım sevkiyatını kolaylaştırmak için Yayladağı/ Keseb Sınır Kapısı'nın da açılabileceği ifade ediliyor.
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Suriye ile deprem dayanışması
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