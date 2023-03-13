Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Suriye ile kritik görüşme yarın yapılacak
Giriş Tarihi: 14.3.2023

Suriye ile kritik görüşme yarın yapılacak

BETÜL USTA BETÜL USTA
Suriye ile kritik görüşme yarın yapılacak
Dünya siyasi arenasında yankı uyandıran Türkiye ile Suriye arasındaki yeni normalleşme görüşmesinin tarihi ve yeri belli oldu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Esad rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, bu hafta yapılacak. Dört ülke arasında Moskova'da yapılacak toplantı 15-16 Mart'ta gerçekleşecek. Toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek. Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esad rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Suriye ile kritik görüşme yarın yapılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA