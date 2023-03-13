Suriye ile kritik görüşme yarın yapılacak

Dünya siyasi arenasında yankı uyandıran Türkiye ile Suriye arasındaki yeni normalleşme görüşmesinin tarihi ve yeri belli oldu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Esad rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, bu hafta yapılacak. Dört ülke arasında Moskova'da yapılacak toplantı 15-16 Mart'ta gerçekleşecek. Toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek. Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esad rejimini temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.