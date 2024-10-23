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Giriş Tarihi: 23.10.2024 11:06

Suriye kritik çatışma: İran destekli gruplar ile ABD güçleri karşı karşıya geldi

Suriye’de İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında çatışma çıktı. Ülkenin doğusundaki Deyrizor kentinde, İranlı gruplar ABD üssüne roketlerle saldırdı.

AA
Suriye kritik çatışma: İran destekli gruplar ile ABD güçleri karşı karşıya geldi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'nin batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, yerel saatle 22.00 civarında nehrin karşı yakasında ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roketlerle saldırdı.

ABD üssünün bulunduğu bölgede güçlü patlama sesleri duyulurken üste zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

Buna karşılık ABD güçleri de İran destekli grupların varlık gösterdiği Havicet Sakır, Cefra, Mreyiyye ve Murat köylerine top atışı gerçekleştirdi.

Diğer yandan aidiyeti bilinmeyen savaş uçakları, 22.50 civarında söz konusu köylere hava saldırıları düzenledi.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

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Suriye kritik çatışma: İran destekli gruplar ile ABD güçleri karşı karşıya geldi
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