Suriye-Lübnan hattında gerginlik

Lübnan-Suriye sınırında tansiyon yükseldi. Suriye ordusu, sınır hattına askeri takviye konvoyları gönderdi. Önceki gün, Hizbullah, Humus'un batı kırsalındaki Sed Zita köyünde Suriye ordusuna ait askeri noktaya kurduğu pusuda 3 askeri kaçırarak Lübnan topraklarında infaz etti. Bunun üzerine Suriye ordusu, Lübnan'ın Hermel bölgesindeki Hizbullah mevzilerine top ve roket atışlarıyla karşılık verdi. Savunma Bakanlığı, Humus'un Batı kırsalında Hizbullah ile temas hatlarına onlarca araçtan oluşan takviye konvoyları sevk etti. Konvoylarda zırhlı taşıyıcı araçlar, tanklar ve mühimmat bulunuyor.