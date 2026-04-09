Suriye, Lübnan sınır kapısını yeniden açtı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Suriye Kara ve Deniz Sınır Kapıları Genel İdaresi Halkla İlişkiler Müdürü Mazen Allouş, Lübnan'a açılan Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nın açıldığı ve normal trafik akışının sabah itibariyle yeniden başladığını ifade etti.

CDEYDET YABUS SINIR KAPISI 4 NİSAN'DA KAPATILMIŞTI

İsrail ordusunun Lübnan'ın Suriye sınırında yer alan Masna Sınır Kapısı'na saldırı tehdidinin ardından Şam yönetimi Masna'nın karşısında yer alan Cdeydet Yabus Sınır Kapısı'nı geçişlere 4 Nisan'da kapatmıştı.