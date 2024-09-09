Suriye – Lübnan – Ürdün hattı gergin

Suriye: İsrail, Suriye'ye düzenldiği hava saldırısında 25 kişiyi öldürdü. Hama'daki saldırının hedefinde İran destekli grupların olduğu bildirildi.Lübnan: İsrail jetleri dün Lübnan'da 10'dan fazla kişiyi yaraladı. İsrail'in birkaç gün içinde Lübnan'daki Hizbullah üslerine yönelik geniş çaplı saldırılara başlaması bekleniyor.Ürdün: Önceki gün 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırı sonrası kapatılan ancak sonrasında kısa süreliğine açılan İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nın yeniden çift yönlü kapatıldı.