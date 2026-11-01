Suriye: Mekke İttifakı’na katılmayı görüşüyoruz

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından kurulan Mekke Savunma İttifakı'na Suriye'nin de katılması gündemde. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'nin sınır ötesi milislere karşı Körfez ülkelerinin ve halklarının yanında yer aldığını ifade ederek, "Suriye'nin Mekke İttifakı'na katılımını değerlendirmek üzere görüşmeler devam ediyor" dedi. Türkiye ile ilişkilere dair de konuşan Şeybani, "Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda seçkin ve ileri düzeydedir" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Suriye'nin başkenti Şam'da, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan tarihi Süleymaniye Tekkesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle açıldı. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve TİKA temsilcilerinin yanı sıra Suriyeli 4 bakanın da katıldığı törende, 14 yıl aradan sonra tarihi yapının camisinde ilk ezan okundu ve katılımcılar ilk akşam namazını birlikte kıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör