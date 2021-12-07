Suriye Milli Ordusu, saflarını 300 yeni askerle güçlendirdi

SMO çatısı altında yer alan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, Rasulayn ilçesinde 2 aylık askeri eğitimlerini bitiren 300 yeni üyesi için mezuniyet ve yemin töreni düzenledi.

Hamza Özel Kuvvetler Tümeni'nin ilçedeki Harp Akademisi'nde, "Şehit Abdülkerim Abdullah" adı verilen mezuniyet töreni yapıldı.

Törene, Hamza Tümeni Genel Komutanı Seyf Ebu Bekir, Rasulayn Yerel Meclis Başkanı Muhammed Hoşu ve Rasulayn'daki aşiretlerin ileri gelenleri ile bölge halkı katıldı.

Askeri geçit törenin ardından Hamza Tümeni askerleri, savunma ve yakın dövüş gösterisi düzenledi.

Hamza Tümeni saflarına yeni katılan askerler, ülkenin kuzeyinde terörden kurtarılan bölgelerde görev yapacak.

SMO, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile terörden arındırılan bölgeleri kontrol ediyor.