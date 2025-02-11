Suriye ordusu, devrik Esed rejiminin sahte banknot tesisini ele geçirdi!

Suriye'de ordu Humus kırsalındaki Kusayr ilçesinde, sınırda yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla geniş çaplı operasyon yaptı. Operasyonda, devrik Esed rejimi unsurlarının kaçakçılık ve uyuşturucu ticaretine finansal destek sağladığı belirlenen kalpazanların, Lübnan sınırındaki Kusayr ilçesinin kırsalında bulunan Hayek bölgesinde modern makinelerle sahte döviz üretimi yaptığı tespit edildi. Operasyonda, kalpazanlık faaliyetleri yürütülen sahte para basım tesisi de ortaya çıkarıldı. Tesiste ele geçirilen sahte dövizler imha edildi. Suriye Savunma Bakanlığına bağlı sınır güvenlik güçleri, günlerce süren çatışmaların ardından bölgeyi kontrol altına alarak arama tarama faaliyetlerine başlamıştı.