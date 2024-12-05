Suriye ordusu Hama’dan çekildi

Hükümet karşıtı grupları birleştiren Askeri Operasyonlar Komutanlığı'nın Telegram kanalı, militanların şehrin kuzeydoğusundaki bölgeleri işgal ettiğini, Hama Merkez Cezaevi'ni ele geçirdiğini ve "yüzlerce mahkumu serbest bıraktığını" bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Şehir içindeki çatışmalar sırasında sivillerin hayatını kurtarmak için askeri birlikler yeniden konuşlandırılarak şehir dışındaki mevzilere taşındı" denildi. Hama, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana Suriye hükümetinin kontrolü altında bulunuyordu. Rejim karşıtı silahlı gruplar üç gün önce kuzeybatıdaki Halep vilayetine doğru ilerledikten sonra oraya doğru yola çıktılar. Halep-Şam güzergahında yer alan Hama'nın ele geçirilmesi, Suriye'nin en kalabalık bölgelerinin kavşağında yer alan Suriye'nin üçüncü büyük kenti Humus'un yolunu açıyor. Rejim karşıtı silahlı hükümete muhalif gruplar, 27 Kasım'da saldırı başlattı. 30 Kasım'da aynı adı taşıyan ilin merkezi olan Halep şehrine girdiler. Bu, 2020'den bu yana bölgedeki en ciddi artış.