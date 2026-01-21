Suriye ordusundan Süleyman Şah Türbesi mesajı: Türk toprağı olarak kalacak

Polat Ebubekir, Karakozak'taki Süleyman Şah Türbesi'nin önünden paylaştığı video ile kamuoyuna seslendi. Açıklamasında türbenin terör unsurlarından tamamen temizlendiğini belirten Ebubekir, kontrolün sağlandığını duyurdu.

MİT BAŞKANI KALIN'A TEŞEKKÜR

Ebubekir, açıklamasında MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ekibine de teşekkür ederek, "Rahman ve Rahim olan Allah'ın 99 adıyla başlıyoruz. Ben 76'ıncı Tümenin komutanı Seyf Polat Ebubekir. Bu videoyu MİT Müsteşarı İbrahim Kalın'a, onun değerli ekibine ve tüm Türk dünyasına armağan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"BU TOPRAKLAR TÜRK YURDUDUR VE TÜRK KALACAKTIR"

Süleyman Şah Türbesi'ni korumanın kendileri için namus ve vatan borcu olduğunu söyleyen Ebubekir, "Karakozak'taki Süleyman Şah babamızın türbesi teröristlerden tamamen temizlenmiştir. Bu türbeyi korumak bundan sonra bizim için namus ve vatan borcudur. Bu topraklar Türk yurdudur ve Türk kalacaktır. Saygılarımız ve selamlarımızla" ifadelerini kullandı.