Suriye sahilinde kanlı saldırıların hesabı soruluyor! Devrik rejim unsurları hâkim karşısında

ULUSLARARASI BASIN YAKINDAN İZLİYOR

Yargı sürecini takip etmek üzere başta Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri olmak üzere çok sayıda uluslararası basın kuruluşunun temsilcisi duruşma salonunda yer aldı.

Duruşmalar karar verilmek üzere 22 Ocak 2026'ya ertelendi.

6 MART SAHİL OLAYLARI

Devrik rejim unsurları, 6 Mart 2025'te Tartus ve Lazkiye illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerini kapsayan sahil bölgesinde, İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin yol kontrol noktalarına ve ordu karakollarına kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

Saldırıda, güvenlik güçleri ve sivillerden yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, bunun üzerine Savunma Bakanlığı bölgeye askeri takviye göndermişti.

Şam yönetimi, olaylara müdahil olan ve "disiplinsiz unsurlar" olarak tanımladıkları kişilerin, sahil bölgesinde öldürme, hırsızlık ve cinayet gibi ihlallerde bulunduklarını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 9 Mart'ta, olaylarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Gerçekleri Araştırma Komitesi ve Toplumsal Barışı Koruma Yüksek Komitesi'ni kurma kararı almıştı.