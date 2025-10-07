Suriye Savunma Bakanı Kasra: SDG ile ateşkes konusunda anlaştık
Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, "(terör örgütü PKK/SDG elebaşı Mazlum) Abdi ile Suriye'nin Kuzey ve Kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaştık. Anlaşma derhal uygulanacak." ifadelerini kullandı.
Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, başkent Şam'da terör örgütü PKK/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.
