Suriye Savunma Bakanı Kasra: SDG ile ateşkes konusunda anlaştık

Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra, başkent Şam'da terör örgütü PKK/SDG elebaşı Mazlum Abdi ile görüştü.

Kasra, "Abdi ile Suriye'nin Kuzey ve Kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda anlaştık. Anlaşma derhal uygulanacak." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...