Suriye, Sudan’dan 29 vatandaşını daha ülkeye getirdi

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Dışişleri Bakanlığı ile IOM iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, 29 Suriyeli vatandaşı taşıyan ikinci tahliye uçağı Şam Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

TOPLAM TAHLİYE EDİLEN SAYISI 61'E ÇIKTI

24 Aralık'ta düzenlenen ilk tahliye uçuşunda getirilen vatandaşlarla birlikte, Sudan'dan tahliye edilen Suriyelilerin sayısının 61'e ulaştığı bildirildi.