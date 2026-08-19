Suriye ve Ürdün Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri görüştü

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye ile Ürdün arasındaki Yüksek Koordinasyon Konseyi ile ilgili son gelişmeler ve bölgedeki gelişmeler masaya yatırıldı.

Safedi, Ürdün'ün Suriye topraklarındaki İsrail ihlallerini kınadığını belirterek ülkesinin, Suriye ile dayanışma içinde olduğunu ve Suriye'nin yanında durduğunu ifade etti.

İki Bakan, bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör