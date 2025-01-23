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Giriş Tarihi: 23.1.2025 16:57

Suriye yönetimi PKK/YPG’ye karşı harekete geçti: Rakka’daki petrol sahaları ele geçirildi

Suriye’de yeni kurulan hükümete bağlı Askeri Operasyonlar İdaresi, Rakka’da terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki 2 petrol sahasını kontrolü altına aldı.

AA
Suriye yönetimi PKK/YPG’ye karşı harekete geçti: Rakka’daki petrol sahaları ele geçirildi

Anadolu Ajansı'nın saha kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Suriye'deki yeni yönetime bağlı Askeri Operasyonlar İdaresi kuvvetleri, Rakka'nın güneyinde daha önce Baas rejimi güçlerinin çekilerek terör örgütü PKK/YPG'ye devrettiği Rasafa ilçesine girdi.

İdareye bağlı güçler, Fırat'ın batısında yer alan Zemle ve Ebu el-Tabat petrol sahalarını kontrolüne aldı.

Güvenlik güçlerinin ilerlemesi sırasında teröristler direniş göstermeden bölgeden ayrıldı.

8 Aralık 2024'te çöken Baas rejimi güçleri, çekilirken bazı bölgeleri terör örgütü PKK/YPG'ye devretmişti.

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Suriye yönetimi PKK/YPG’ye karşı harekete geçti: Rakka’daki petrol sahaları ele geçirildi
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