Suriye, YPG’yi köşeye sıkıştırıyor

SURİYE'DE geçici hükümete bağlı güvenlik güçleri Deyrizor kent merkezinde ağır silahlarla geçit töreni düzenlerken, Askeri Operasyon birimi komutanlarından Ebu Velid el-Deyri, "(Kuzeydoğu Suriye) YPG güçleri burada kalmayacak, yakın zamanda Allah'ın izniyle oralara gireceğiz" ifadesini kullandı. Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, ulusal ordunun donatılması konusunda Doğulu ve Batılı ülkelerle görüşmeler yapacaklarını belirterek, "Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel olacak" dedi.