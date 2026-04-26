Suriye’de 13 yıl sonra hesap günü: Dera’yı kana bulayan isim yargılanıyor
Suriye’de 2011 yılında Dera olaylarının fitilini ateşleyen olayların ardından yıllardır beklenen dava süreci başladı. Şam’daki mahkemede Esed ailesinin yanı sıra eski komutanlar ve istihbarat yetkilileri de yargılanıyor.
Suriye'de devrik rejimin lideri Beşşar Esed ile kardeşi Mahir Esed'in hakkında gıyabi yargılama süreci başkent Şam'da başladı.
Şam'daki Adalet Sarayı'nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin isimleri de yer aldı.
Duruşmada, Beşşar Esed ve Mahir Esed'in yanı sıra Muhammed Eymen Ayyuş, eski Savunma Bakanı Fahdi Casem el-Freyic, Dera askeri istihbarat başkanı Luay al-Ali, Dera istihbarat şubesi başkanı Fevik Nasır ile komutan Talal Hüseyin'in isimlerinin geçtiği belirtildi.
Söz konusu kişilerin tamamının yurt dışına kaçtığı ve bu nedenle haklarında gıyabi yargılama yürütüldüğü, mahkemenin ilgili mevzuat kapsamında haklarında tebligat sürecini başlatacağı aktarıldı.
Duruşmaların, Suriye Cumhuriyeti Genel Savcı Yardımcısı Hassan et-Trübe başkanlığında yürütüldüğü bildirildi.
DERA'YI KANA BULAYAN NECİP HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Öte yandan, iç savaş sırasında Dera kentinde yaşanan tüm ölümlerin sorumlusu olarak kabul edilen ve ocak ayında tutuklanan eski siyasi güvenlik şefi Atıf Necip de bugün hakim karşısına çıkarıldı.
Suriye'de 2011 yılındaki Dera olaylarının fitilini ateşleyen baş sorumlu olarak gösterilen Atıf Necip'in sanık sandalyesine oturduğu dava, insan hakları çerçevesinde de büyük önem taşıyor.
Yıllardır adaletin tecelli etmesini bekleyen kurban yakınları mahkeme salonunu hıncahınç doldurdu. Çok sayıda Arap ve uluslararası avukat ile yerel ve yabancı basın mensubu da duruşmayı salondan takip etti.
Davanın 2. duruşması 10 Mayıs'ta yapılacak.