Suriye’de 13 yıl sonra hesap günü: Dera’yı kana bulayan isim yargılanıyor

Söz konusu kişilerin tamamının yurt dışına kaçtığı ve bu nedenle haklarında gıyabi yargılama yürütüldüğü, mahkemenin ilgili mevzuat kapsamında haklarında tebligat sürecini başlatacağı aktarıldı.

Duruşmada, Beşşar Esed ve Mahir Esed'in yanı sıra Muhammed Eymen Ayyuş, eski Savunma Bakanı Fahdi Casem el-Freyic, Dera askeri istihbarat başkanı Luay al-Ali, Dera istihbarat şubesi başkanı Fevik Nasır ile komutan Talal Hüseyin'in isimlerinin geçtiği belirtildi.

Şam'daki Adalet Sarayı'nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin isimleri de yer aldı.

DERA'YI KANA BULAYAN NECİP HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Öte yandan, iç savaş sırasında Dera kentinde yaşanan tüm ölümlerin sorumlusu olarak kabul edilen ve ocak ayında tutuklanan eski siyasi güvenlik şefi Atıf Necip de bugün hakim karşısına çıkarıldı.

Suriye'de 2011 yılındaki Dera olaylarının fitilini ateşleyen baş sorumlu olarak gösterilen Atıf Necip'in sanık sandalyesine oturduğu dava, insan hakları çerçevesinde de büyük önem taşıyor.

Yıllardır adaletin tecelli etmesini bekleyen kurban yakınları mahkeme salonunu hıncahınç doldurdu. Çok sayıda Arap ve uluslararası avukat ile yerel ve yabancı basın mensubu da duruşmayı salondan takip etti.

Davanın 2. duruşması 10 Mayıs'ta yapılacak.