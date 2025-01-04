Suriye’de 35 yaşında girdiği cezaevinden 61 yaşında çıktı: Dilimden ve ayağımdan elektrik verdiler

"BİZİM SUÇUMUZ TÜRK OLMAKTI"



Sabah kahvaltısı ve öğle yemeği vakitlerinde dayak yediğini belirterek, "Cezaevine 35 yaşında girdim, 61 yaşında çıktım. Benden hariç bir tane daha Türk vardı. Hatay'dan bir kişi vardı. Bizim suçumuz Türk olmaktı, hapse attılar bizi. Ben Türk konsolosluğuna gidip geliyordum. Konsoloslukta görüştüğüm kişinin bana bomba verdiğini ve Şam'da bombayı patlatacağımı söyleyerek hapse attılar. Suçun bu dediler, 25 yıl hapishanede kaldım. Tedmor'da her gün sabah yemek yerken tahta ve demir sopayla kafamıza vurup bizi dövüyorlardı. Sabah kahvaltı yaparken ve öğlen yemek yerken dayak vardı. Hapishaneye gitmeden önce dilimden ve ayağımdan elektrik verdiler. Rabbim korudu bizi. İnşallah Yaradan bizim hakkımızı bunlardan alır. İlahi mahkemede hesap verecek" ifadelerini kullandı.