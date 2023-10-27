Suriye’de ABD üssüne saldırı düzenlendi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Deyrizor'un kuzeyindeki Koniko gaz sahasındaki askeri üssü çevresine, karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 saldırı yapıldı.

Saldırılarda roketlerin üs çevresine düştüğü, gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadığı öğrenildi.

Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopter ve insansız hava araçları bölgede uçuş yaptı ve gaz tesisleri çevresinde güvenlik önlemi artırıldı.

Suriye'de son 4 gündür Tenef bölgesi, Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesi, Haseke ili Şeddadi ilçesinde ve Deyrizor ilinde ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karadan karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.