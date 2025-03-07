Suriye’de binlerce kişi, güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıyı protesto etti

Lazkiye ilinin Ceble ilçesinde 11 Suriye ordusu mensubunun hayatını kaybettiği saldırıya tepki göstermek üzere Şam, İdlib, Humus, Hama, Dera ve Kuneytra'da binlerce kişi bir araya geldi.

Başkent Şam'da Emevi Meydanı'nda toplanan göstericiler, devrik rejim güçlerinin Suriye ordusuna düzenlediği saldırıyı protesto etti.

MEZHEPÇİLİK KARŞITI SLOGANLAR ATILDI

Suriye bayrağı taşıyan göstericiler, mezhepçilik karşıtı ve ülkenin bölünmesine karşı olduklarını belirttikleri sloganlar attı.