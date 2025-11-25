Suriye’de bu kez provokatif cinayet

Esad rejiminin devrilmesiyle toparlanmaya çalışan Suriye'de provokatif eylemler sürüyor. Humus kentinde işlenen 2 cinayet tansiyonu yükseltti. Yerel kaynaklara göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler Zeydel beldesinde Beni Halit aşiretine mensup bir kadını ve eşini öldürdü. Cinayetin ardından kadının cenazesi yakıldı ve olay yerindeki duvara mezhepsel içerikli ifadeler yazıldı. Olayın ardından aşiret mensupları El-Basel Mahallesi'nde misilleme amacıyla saldırı gerçekleştirdi. Gelişmeler üzerine önceki gün ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün de devam etti. Kentte eğitime de ara verildi.