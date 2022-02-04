Suriye’de DEAŞ’ı yeniden popüler hale getirme çabası!

Orhan Sali A Haber ekranlarında ABD'nin DEAŞ lideri operasyonunu değerlendirdi. Kureyşi'nin ölümü ve sansasyonel biçimde dünyaya duyurulmasının altındaki nedenleri irdeleyen Sali Suriye'ye dikkat çekti.

İşte o değerlendirmeden öne çıkanlar.

"Burada cevaplanması gereken çok soru var. Pentagon'un Kureyşi operasyonu Suriye'de neyin habercisi. Mevcut ABD yönetimine baktığımızda oldukça güç ve itibar kaybeden bir yönetimden bahsettiğimizi görüyoruz. Ukrayna'da yumruğunu masaya vuramayan bir ABD. Geçmişteki ABD Başkanlarının kronik çalışmalarına başvurdu. Usame Bin Ladin, Bağdadi operasyonları bunların örnekleridir. DEAŞ'ın yeniden genişlediği iddiasıyla Suriye'ye dikkat çekme çabası var.

DEAŞ Lideri Kureyşi İdlib'de öldürüldü. Peki operasyon nasıl yapıldı? İşte tüm detaylar | Video

DEAŞ'I SURİYE'DE YENİDEN POPÜLER HALE GETİRME ÇABASI

DEAŞ'ın eski DEAŞ olmadığını köşeye sıkışmış, küçülmüş bir örgüt olduğunu biliyoruz. O zaman DEAŞ'ı Suriye'de yeniden popüler hale getirmeye çalışan birileri mi var? Sorusu ise mesele cevap ne yazık ki 'EVET' gibi duruyor. Ancak Türkiye tabi en çok etkilenecek ülkelerden biri olmasına karşın böyle bir durum olursa en etkin şekilde mücadelesini de verecektir."