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Giriş Tarihi: 4.2.2022 10:48 Son Güncelleme: 4.2.2022 11:06

Suriye'de DEAŞ'ı yeniden popüler hale getirme çabası!

Suriye’de DEAŞ’ı yeniden popüler hale getirme çabası!

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali ABD'nin DEAŞ lideri El Haşimi El Kureyşi'nin öldürüldüğünü açıklaması ve arkasında yatan nedenlere dair değerlendirmede bulundu. A Haber yayınında konuşan Sali, DEAŞ'ın yeniden Suriye'de popüler hale getirilmeye çalışıldığına dikkat çekti ve ekledi: "Eski ABD Başkanlarının kullandığı yönteme başvurdular"

Orhan Sali A Haber ekranlarında ABD'nin DEAŞ lideri operasyonunu değerlendirdi. Kureyşi'nin ölümü ve sansasyonel biçimde dünyaya duyurulmasının altındaki nedenleri irdeleyen Sali Suriye'ye dikkat çekti.

İşte o değerlendirmeden öne çıkanlar.

"Burada cevaplanması gereken çok soru var. Pentagon'un Kureyşi operasyonu Suriye'de neyin habercisi. Mevcut ABD yönetimine baktığımızda oldukça güç ve itibar kaybeden bir yönetimden bahsettiğimizi görüyoruz. Ukrayna'da yumruğunu masaya vuramayan bir ABD. Geçmişteki ABD Başkanlarının kronik çalışmalarına başvurdu. Usame Bin Ladin, Bağdadi operasyonları bunların örnekleridir. DEAŞ'ın yeniden genişlediği iddiasıyla Suriye'ye dikkat çekme çabası var.

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DEAŞ'I SURİYE'DE YENİDEN POPÜLER HALE GETİRME ÇABASI

DEAŞ'ın eski DEAŞ olmadığını köşeye sıkışmış, küçülmüş bir örgüt olduğunu biliyoruz. O zaman DEAŞ'ı Suriye'de yeniden popüler hale getirmeye çalışan birileri mi var? Sorusu ise mesele cevap ne yazık ki 'EVET' gibi duruyor. Ancak Türkiye tabi en çok etkilenecek ülkelerden biri olmasına karşın böyle bir durum olursa en etkin şekilde mücadelesini de verecektir."

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Suriye'de DEAŞ'ı yeniden popüler hale getirme çabası!
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